اول تعليق من شنيشل بعد الخسارة من عمان

2022/09/23 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب راضي شنيشل المدير الفني لمنتخب العراق، عن رضاه بما قدمه اللاعبون، رغم الخسارة أمام منافسه العماني بركلات الترجيح (4-3) في الدورة الرباعية الودية التي يستضيفها الأردن.

وقال شنيشل في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: “مبارك للمنتخب العماني، وتحية للاتحاد الأردني على حسن التنظيم لهذه البطولة الجميلة”.

وأضاف: “راض عما قدمه اللاعبون قياسا لفترة التحضير، حيث تجمع المنتخب قبل 5 أيام فقط”.

وزاد: “أشركنا 6 من الوجوه الجديدة لأول مرة مع المنتخب، وستكون مستقبل الكرة العراقية، وأعتقد أننا قدمنا مستوى طيبا، رغم الخسارة بركلات الترجيح”.

وأوضح شنيشل: “تغيير المدربين يعني تغيير أفكار وفلسفات معينة، وغياب الاستقرار الفني وراء عدم استقرار كرة القدم العراقية”.

وختم: “أنا مدرب طوارئ لمنتخب العراق، لأن مهمتي الرئيسية الإشراف على تدريب المنتخب الأولمبي”.

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