إخراج 447 جثة من قبور في إيزيوم الأوكرانية 30 منها تحمل

2022/09/23 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأوكرانية، الجمعة، أنها قامت بإخراج 447 جثة كانت مدفونة في غابة قرب مدينة إيزيوم التي استعيدت من الروس، 30 منها تحمل "آثار تعذيب".

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