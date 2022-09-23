تأجيل كلمة الكاظمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأكثر من نصف ساعة

2022/09/23 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اجلت الامم المتحدة كلمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امام منصة الجمعية العمومية في نيويورك لنحو ساعة اضافية دون سابق انذار. ومن المفترض ان يعتلي رئيس الوزراء المنصة بحسب اعلان مكتبه الرسمي الساعة العاشرة و15 دقيقة من مساء اليوم الا ان التاخير استمر لنحو ساعة . وذكر مكتب الكاظمي في بيان سابق ان " إلى أن كلمة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستبث على الترددات الآتية، بعد الساعة 10:15 مساءً بتوقيت بغداد:وبحسب مصادر سياسية فان الامم المتحدة ركنت خطاب الكاظمي جانبا متذيلا جدول اعمالها على خلاف خطاب رؤساء والوفود العربية ودول الجوار وعلى غرار العدو الاول لأمريكا وهو الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الذي شارك في بداية اعمال الجلسة ليرفع شعار الموت لامريكا!.

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