قرار أمريكي لدعم حرية الإنترنت في إيران.. هل تساعد رخصة D-2 في نشر خدمات ستارلينك؟

2022/09/23 | 23:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار الرخصة العامة الإيرانية D-2 لزيادة الدعم لحرية الإنترنت في إيران، بعد تقارير عن قطع السلطات خدمة الإنترنت بالتزامن مع تصاعد موجة الاحتجاجات التي أطلق شرارتها وفاة الفتاة مهسا أميني خلال احتجازها من جانب "شرطة الأخلاق" المعنية بمتابعة تطبيق قواعد اللبس في الجمهورية الإسلامية.

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