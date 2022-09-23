2022/09/23 | 23:48 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: قدم شعبنا تضحيات جسيمةً ليس فقط لتحرير أراضيه من داعش بل ولمنع هذه المنظمة الخطيرة من تهديد الإنسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/23 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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