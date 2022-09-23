شاهد بالفيديو.. في لحظة اشتعال معركة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي هل ستتدخل القوات الأمريكية لضبط الوضع؟!

2022/09/23 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eaHaMAbuhoc

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