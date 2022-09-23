احدهم بالإرهاب.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

2022/09/23 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ٦متهمين بقضايا مختلفة احدهم بالإرهاب في بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكن من القاء القبض على ٦ متهمين بقضايا جنائية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب ".واضافت: "تمكنت مفارز المديرية من ضبط مواد غذائية مخالفة للشروط والضوابط

اذ اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة وتعاملت مع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة اصوليا".

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