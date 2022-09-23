بسبب تسليم موسكو أسلحة.. أوكرانيا تقلص حضور إيران الدبلوماسي 

2022/09/23 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا أنها "ستقلص بشكل ملحوظ" الحضور الدبلوماسي لإيران في البلاد، وذلك ردا على قيام طهران بتسليم موسكو أسلحة في اليوم نفسه، لتعرض ميناء أوديسا لضربة روسية استخدمت فيها طائرات مسيرة إيرانية، وأسفرت عن قتيل.

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