2022/09/24 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: القوى السياسية عجزت في الاتفاق على تشكيل الحكومة

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