سفارة إيران في العراق توضح حقيقة الغاء اقامة الصدر وعائلته

2022/09/24 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت السفارة الإيرانية في العراق، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن حقيقة إلغاء إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعائلته.

وقال إعلام السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، تنفي الرسالة المنسوبة الى وزير الخارجية الإيراني ⁧‫أمير عبد اللهيان⁩ بشأن الغاء إقامة زعيم التيار الصدري مقتدی الصدر⁩ وأسرته في أراضي الجمهورية".

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