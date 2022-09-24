لافتة هوليوود تخضع لأعمال تجديد قبل الذكرى المئوية

2022/09/24 | 00:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ستخضع لافتة هوليوود الشهيرة المطلة على مدينة لوس أنجلوس لأعمال تجديد قبيل الذكرى المئوية لوضعها، التي تحل العام المقبل.ومن المقرر أن يُغطى كل حرف من حروف الكلمة الضخمة بطلاء جديد.وكان آخر طلاء للافتة الموضوعة فوق قمة جبل لي والمكونة من 9 حروف لاتينية قد تم قبل 10 سنوات.وتحتاج الكلمة إلى […]

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