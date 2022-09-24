2022/09/24 | 00:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *أهم ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77* 🔵 يتطلع العراق إلى تلقي المزيد من الدعم الأممي في إعادة إعمار المناطق المحررة والمتضـررة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نص كلمة الكاظمي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المركز الخبري الوطني.

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