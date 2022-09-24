تحت شعار “العالم يتغير”.. ( 100 ) شخصية عراقية بارزة تشارك في فعاليات ملتقى الرافدين

2022/09/24 | 00:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينعقد ملتقى الرافدين بنسخته الرابعة لهذا العام في ظل عالم يشهد تطورات دراماتيكية، وتَعِدُ احداثه بتغيرات تطال بنية النظام، وتتهدد قواه الكبرى، وقد تطال تأثيراتها الدول الاخرى، التي ستتضرر نتيجة توالي الأزمات […]

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( 100 ) شخصية عراقية بارزة تشارك في فعاليات ملتقى الرافدين المركز الخبري الوطني.

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