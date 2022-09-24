2022/09/24 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعانتزع منتخب إيطاليا فوزا صعبا أمام ضيفه الإنجليزي (1-0)، مساء الجمعة على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.وأحرز جياكومو راسبادوري هدف المباراة الوحيد لإيطاليا، في الدقيقة 68.بهذا الفوز، رفع الآزوري رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المجر المتصدرة، ليتأجل حسم المتأهل إلى نصف النهائي للجولة الأخيرة، فيما تجمد رصيد إنجلترا عند نقطتين في قاع المجموعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تدك شباك إنجلترا بصاروخ راسبادوري) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تدك شباك إنجلترا بصاروخ راسبادوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).