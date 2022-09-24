بايدن يتعهد بالرد على ضم روسيا أي أراض أوكرانية

2022/09/24 | 00:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة "ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا" إذا ضمت أراض أوكرانية.

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