مصري ينهي حياته.. لم يستسلم لمحاولة الانتحار الفاشلة

2022/09/24 | 01:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أنهى شاب مصري حياته بإلقاء نفسه من نافذة مستشفى، كان قد احتجز فيه بعد إنقاذ حياته من محاولة انتحار فاشلة.وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية شمال شرق الدلتا بمصر، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بقيام شاب مريض بإلقاء […]

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لم يستسلم لمحاولة الانتحار الفاشلة أولاً على ايرث نيوز.

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