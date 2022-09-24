الذهب يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف

2022/09/24 | 01:03 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1.5 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ أبريل نيسان 2020 مساء الجمعة

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