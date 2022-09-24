بايدن يعلق على إجراء روسيا استفتاءات في المناطق الأوكرانية المحتلة

2022/09/24 | 01:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "لن تعترف أبدا بالاستفتاءات الصورية" التي تجريها روسيا في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا.

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