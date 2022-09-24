2022/09/24 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب عُمان ويحقق الفوز على العراق بغداد-الزمان تمكن المنتخب العماني اليوم من تحقيق الفوز على نظيره العراقي في افتتاح بطولة الأردن الدولية الودية بركلات الترجيح بنتيجة ( 4-3 ).ويلاقي منتخب عمان الفائز من مباراة الاردن وسوريا بينما سيلاقي منتخب العراق الخاسر من المباراة.

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