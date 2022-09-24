النص الكامل لكلمة الكاظمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)

2022/09/24 | 01:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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