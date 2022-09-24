الكاظمي لنظيره الهولندي: العراق ماضٍ في الإصلاح الاقتصادي

2022/09/24 | 01:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال لقائه نظيره الهولندي مارك روته، أن العراق ماضٍ في الإصلاح الاقتصادي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى في نيويورك، رئيس الوزراء الهولندي السيد مارك روته، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات بين العراق وهولندا، ومجمل العلاقات العراقية مع دول الاتحاد الأوروبي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة فلول داعش".واضاف، ان "الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ومجالات التنمية ومواجهة آثار الجفاف، والعمل على تطوير وسائل معالجة المياه، واعتماد الأساليب الحديثة في الري، ضمن الجهود الساعية لمواجهة تحديات التغيّر المناخي".وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، أن العراق ماضٍ في الإصلاح الاقتصادي؛ وهو ما مكّنه من تحقيق معدّلات مهمة في النمو، وتخفيف تأثير الأزمات العالمية وآثار جائحة كورونا، وأن العراق قد بادر ببرامج ومشاريع مهمة واستراتيجية للنهوض بالاقتصاد العراقي.

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