2022/09/24 | 02:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لا تزال هناك ظاهرة التسرب من المدارس للأطفال تحت أسباب شتى منها العمل لإعالة الاسر التي تعاني شظف العيش لاسيما في مناطق عانت من ويلات الحروب والنزوح.
لا توجد احصائيات معلنة عن اعداد المتسربين من المدارس، لكن اعدادهم غير خاضعة للسيطرة.
التسرّب من المدارس ومغادرة نطاق التعليم الى الاعمال غير الماهرة هو بداية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى.. والأبقى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لا توجد احصائيات معلنة عن اعداد المتسربين من المدارس، لكن اعدادهم غير خاضعة للسيطرة.
التسرّب من المدارس ومغادرة نطاق التعليم الى الاعمال غير الماهرة هو بداية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى.. والأبقى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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