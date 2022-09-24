المجلس‭ ‬الأعلى‭.. ‬والأبقى

2022/09/24 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬تزال‭ ‬هناك‭ ‬ظاهرة‭ ‬التسرب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬للأطفال‭ ‬تحت‭ ‬أسباب‭ ‬شتى‭ ‬منها‭ ‬العمل‭ ‬لإعالة‭ ‬الاسر‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬شظف‭ ‬العيش‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عانت‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحروب‭ ‬والنزوح‭.‬لا‭ ‬توجد‭ ‬احصائيات‭ ‬معلنة‭ ‬عن‭ ‬اعداد‭ ‬المتسربين‭ ‬من‭ ‬المدارس،‭ ‬لكن‭ ‬اعدادهم‭ ‬غير‭ ‬خاضعة‭ ‬للسيطرة‭.‬التسرّب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬ومغادرة‭ ‬نطاق‭ ‬التعليم‭ ‬الى‭ ‬الاعمال‭ ‬غير‭ ‬الماهرة‭ ‬هو‭ ‬بداية‭ […]

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