كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً لـ (الزمان): إيران قادرة على صنع 4 قنابل نووية محدودة وتخصيب اليورانيوم لا يتأثر بالعقوبات الأمريكية

2022/09/24 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أثار‭ ‬فشل‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأخير‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬حول‭ ‬النيات‭ ‬الحقيقية‭ ‬لإيران‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬و‭ ‬مدى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬وحول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬دكتور‭ ‬يسري‭ ‬أبو‭ ‬شادي،‭ ‬كبير‭ […]

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