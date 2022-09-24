2022/09/24 | 02:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد -عبدالحسين غزال كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عن اعتقال «شخص اعترف بقتل المتظاهرين وبعض الشخصيات». فيما قالت احصائيات سابقة ان ستمائة متظاهر قتلوا بالرصاص في انتفاضة تشرين وما بعدها وان الرصاص كان ينطلق من أماكن مختلفة ما يشير الى وجود اعداد كبيرة من القتلة وليس قاتلا واحدا . وقال الكاظمي في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي:اعترافات لمنتسب حكومي بقتل المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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