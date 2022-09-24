الكاظمي:اعترافات لمنتسب حكومي بقتل المتظاهرين

2022/09/24 | 02:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ كشف‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬عن‭ ‬اعتقال‭ ‬‮«‬شخص‭ ‬اعترف‭ ‬بقتل‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وبعض‭ ‬الشخصيات‮»‬‭.‬ فيما‭ ‬قالت‭ ‬احصائيات‭ ‬سابقة‭ ‬ان‭ ‬ستمائة‭ ‬متظاهر‭ ‬قتلوا‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬انتفاضة‭ ‬تشرين‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ ‬وان‭ ‬الرصاص‭ ‬كان‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬اعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬القتلة‭ ‬وليس‭ ‬قاتلا‭ ‬واحدا‭ .‬ وقال‭ ‬الكاظمي‭ ‬في‭ […]

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