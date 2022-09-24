تعبئة بوتين تثير

2022/09/24 | 02:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تحليل من شبكة "إن بي سي نيوز" إن الحرب الأوكرانية أظهرت أن التحدي الرئيس الذي يواجهه الجيش الروسي هو القوى العاملة لذلك لجأ الرئيس، فلاديمير بوتين، إلى إطلاق عملية تجنيد جديدة، لكن ذلك يستبعد أن ينجح وفق الشبكة.

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