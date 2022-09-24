2022/09/24 | 02:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الجمعة، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، وكبير المستشارين لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكستين، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن سلمان يبحث مع مسؤولين أمريكيين العلاقات الثنائية وأزمتي اليمن وأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد بن سلمان يبحث مع مسؤولين أمريكيين العلاقات الثنائية وأزمتي اليمن وأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).