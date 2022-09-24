زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب قرب سواحل تشيلي

2022/09/24 | 03:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر قرب سواحل لوس لاغوس بتشيلي.وبحسب معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع عند التقاء خط عرض (41.29 جنوبا) وخط طول (75.54 غربا).ولم ترد في الحال أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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