سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: خطاب عباس

2022/09/24 | 04:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، يوم الجمعة، ردا على خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الرئيس عباس يستخدم الأمم المتحدة كمنصة للتحريض على الكراهية ضد إسرائيل ، بينما يمجد الإرهابيين الذين يمولهم هو نفسه".

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