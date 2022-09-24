غوتيرش يلتقي البرهان ويدعو إلى اتفاق سياسي شامل في السودان

2022/09/24 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، خلال لقائه، الجمعة، رئيس المجلس السيادي قائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان، عن قلقه تجاه الأزمة السياسية في السودان.

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