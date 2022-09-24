الناتولـCNN: تهديدات بوتين خطيرة.. وهناك عواقب وخيمة إذا استخدم النووي في أوكرانيا

2022/09/24 | 04:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، لمراسلة شبكة CNN جوليا شاتيرلي، يوم الجمعة، إن روسيا تعرف أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا استخدمت أسلحة نووية في أوكرانيا.

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