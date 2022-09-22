2022/09/24 | 04:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قناة التغيير الفضائية

https://altaghier.tv اخبار العراق اليوم Fri, 23 Sep 2022 10:24:05 +0000 ar hourly 1

قناة التغيير الفضائية

https://altaghier.tv 32 32

امجد اميني يفند رواية الحرس الثوري عن مقتل ابنته ويتحداهم باظهار دليل واحد

https://altaghier.tv/2022/09/23/%d8%a7%d9%85%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%81%d9%86%d8%af-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%b9%d9%86-%d9%85/

Fri, 23 Sep 2022 10:24:05 +0000

https://altaghier.tv/?p=495485

فند والد الشابة الإيرانية مهسا أميني، رواية الحرس الثوري التي أفادت ان اميني توفيت جراء سكتة قلبية.

وتحدى أمجد أميني، أن يظهوروا صوراً او فيديو أو حتى شاهد واحد يثبت تعرضها للاغماء، وقال انهم لم يظهروا لنا أي أشعة مقطعية، وتم تغطية وجهها وجسدها وكل ما رأيناه فقط جزءا من ساقها، ظهرت عليه كدمات واضحة، وعندما تابعت القضية، لم يعطوني أي إجابة، مشيراً الى ان بي الفتيات اللواتي اعتقلن مع ابنتي أكدن أن مهسا تعرضت للضرب في مكان الاعتقال.

]]>

ارتفاع خطير بنسب الفقر في العراق: الآف العوائل لا تملك قوت يومها

https://altaghier.tv/2022/09/23/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a2%d9%81-%d8%a7/

Fri, 23 Sep 2022 10:20:21 +0000

https://altaghier.tv/?p=495482

حذّرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق من تزايد خطير بنسب الفقر في البلاد، تشكل تهديداً خطيراً بين الكثير من العوائل.

ووفقاً للمسؤول بالمفوضية سرمد البدري، فإن تتابع موضوع الفقر مع الوزارات والجهات الأخرى للعمل على توسيع الشمول بالإعانات لأكبر عدد ممكن من العائلات الفقيرة، مشيراً الى عدم وجود اية مخرجات لستراتيجيات التخفيف من الفقر.



وأوضح ان فرق الرصد للمفوضية وجدت عوائل لا تملك قوتها اليومي كما ولا نوعا.

]]>

يحيى رسول: مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين

https://altaghier.tv/2022/09/23/%d9%8a%d8%ad%d9%8a%d9%89-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%88%d8%aa%d8%af%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%88%d9%83/

Fri, 23 Sep 2022 10:17:22 +0000

https://altaghier.tv/?p=495479

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين.

وذكر رسول ان رجال جهاز مكافحة الارهاب نفذوا إنزالاً ناجحاً تمكنوا فيه من اقتحام وكر للإرهابيين وتدميره بشكل كامل، لافتاً الى أنه تم العثور على اشلاء متقطعة لعناصر عصابات داعـش أثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية.

]]>

الكاظمي يؤكد عزم العراق مواصلة منهاج الإصلاح الاقتصادي

https://altaghier.tv/2022/09/23/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b8%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a9-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%ac-%d8%a7/

Fri, 23 Sep 2022 10:14:46 +0000

https://altaghier.tv/?p=495476

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عزم العراق على مواصلة منهاج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر بيان ان اللقاء استعراض أهم جوانب التعاون بين العراق والبنك الدولي في مجال تقديم الدراسات والاستشارات والبيانات، مشيرا الى أن اللقاء تطرق إلى النمو الإيجابي في الاقتصاد العراقي، والنجاح في مواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمات العالمية، وتعثر سلاسل التوريد، وآثار جائحة كورونا.

]]>

القيادة المركزية الأميركية تكشف تفاصيل احباط هجوم انتحاري

https://altaghier.tv/2022/09/23/%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5/

Fri, 23 Sep 2022 10:00:11 +0000

https://altaghier.tv/?p=495473

أصدرت القيادة المركزية الأميركية بيانا حول الهجوم الانتحاري الذي تم إحباطه بالقرب من قرية أم فقيق في سوريا.

وأكدت القيادة في بيان ان قوات سوريا الديمقراطية اعترضت سبعة من مقاتلي داعش في سيارتين متجهين نحو مخيم النازحين في الهول مبينة ان إحدى المركبات انفجرت قبل الأوان بالقرب من قرية أم فقيق على بعد نحو اثني عشر ميلاً شمال شرق الهدف المقصود في الهول.وأضاف البيانان الانفجار نبه قوات سوريا الديمقراطية التي تمكنت من التعامل مع رجلين يرتديان سترات ناسفة كانا في السيارة الثانية مشيرة ان الاشتباك أسفر عن مقتل أربعة من داعش وايقاع خامس في الاسر.

https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/3167612/

]]>

رئيسي في أول تعليق له على مقتل أميني

https://altaghier.tv/2022/09/23/495469/

Fri, 23 Sep 2022 09:33:22 +0000

https://altaghier.tv/?p=495469

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ان بلاده ستحقق في ملابسات وفاة الشابة مهسا آميني خلال اعتقالها والذي أثار تظاهرات واسعة النطاق في إيران.

وخاطب رئيسي خلال مؤتمر صحافي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خاطب جمعا من الإعلاميين قائلا اطمئنوا سيتم بالتأكيد فتح تحقيق موضحا أن تقرير الطبيب الشرعي لم يشر إلى انتهاكات ارتكبتها الشرطة.

وأكد رئيسي انه اتصل بأسرة الراحلة وأكد لهم شخصيا أن السلطات ستواصل التحقيق في الحادث في حين تجنب الرئيس الإيراني الحديث عن لجوء السلطات إلى تقييد الانترنت بالتزامن مع مقتل العشرات من المحتجين في عدد من المدن الإيرانية.

]]>

مقتدى الصدر يدعو لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)

https://altaghier.tv/2022/09/22/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d8%a5%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%89-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b3/

Thu, 22 Sep 2022 17:20:51 +0000

https://altaghier.tv/?p=495460

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،اليوم الخميس، لاحياء ذكرى وفاة الرسول الاعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) بما يليق بمكانته .

وأضاف : بعد أن قام المؤمنون بواجبهم الشرعي والعقائدي وبعد أن عبروا عن حبهم وعشقهم الحفيد الرسول الامام الحسين (عليه السلام) طيلة أربعين يوما..



صار لزاما عليهم إكمال هذه الشعائر الإلهية وذلك بالقيام بالعزاء والأمور الأخرى آزاء وفاة سيد الكونين محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) رسول الله وخاتم النبيين”.

pic.twitter.com/H9I7PzIBIv

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 22, 2022

]]>

الحبس والسجن لمدير عام في هيئة الاستثمار وضابط بالداخلية

https://altaghier.tv/2022/09/22/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ac%d9%86-%d9%84%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ab%d9%85/

Thu, 22 Sep 2022 12:43:11 +0000

https://altaghier.tv/?p=495453

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور حكمين بإدانة مدير عام في الهيئة الوطنية للاستثمار سابقاً، وضابط ارتباط بين وزارتي الداخلية والصحة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، إن محكمتي جنح الرصافة وجنايات المُثنى المُختصتين بقضايا النزاهة أصدرتا حكمين بالحبس والسجن حضورياً بحق كل من المدير العام لدائرة العلاقات والترويج في الهيئة الوطنية للاستثمار سابقاً، وضابط ارتباط بين وزارة الداخلية ودائرة صحة المثنى.

وأضافت الدائرة أن محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً بالحبس مع النفاذ على المُتهم المُدير العام عن موضوع استغلال منصبه الوظيفي في استقدام عُمال أجانب وتسريبهم خارج مقرات العمل.

وأوضحت أن محكمة جنايات المُثنى المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالسجن لمُدة خمس سنوات وشهر واحد، وغرامة مالية مقدارها (23,000,000) مليون دينار على المُتهم الذي يشغل منصب ضابط ارتباط بين وزارة الداخلية ودائرة صحة المثنى؛ لقيامه بتعيين (38) شرطياً بأمر وزاري مُزور، لافتةً إلى أن المحكمة أصدرت قرار الحكم؛ استناداً لأحكام المادة (289) من قانون العقوبات.

وأكدت أن المحكمتين، بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصلة في هاتين القضيتين، وجدتا أنها كافية ومُقنعة لإدانة المُتهمين.

]]>

إرتفاع معدلات العنف بالعراق إلى أكثر من 18 ألف حالة ضد النساء

https://altaghier.tv/2022/09/22/%d8%a5%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85/

Thu, 22 Sep 2022 12:40:47 +0000

https://altaghier.tv/?p=495449

أوردت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية عن معدلات العنف الأسري في ما يخص الأطفال والنساء وكبار السن خلال عام 2021 ومطلع العام الحالي حتى حزيران منه، مسجلة تصاعدا في عدد دعاواها لاسيما خلال فترة اجتياح جائحة كورونا وما بعدها.

وجاء في الإحصائية أن “المحاكم سجلت خلال عام 2021 وهو العام الذي تفشت فيه جائحة كورونا بشكل كبير (1141) دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لـمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بـ( 267) دعوى، بينما كان عدد دعاوى العنف التي تخص النساء (18602) دعوى، في حين بلغت دعاوى تعنيف كبار السن (2622) دعوى سجلت محكمة استئناف بابل (426) دعوى منها.

وتشير الإحصائية للنصف الأول من العام الحالي الى أن “عدد دعاوى العنف الأسري بلغ (10143) دعوى توزعت مابين (500) دعوى عنف ضد الأطفال و(7947) دعوى تعنيف نساء و( 1696) دعوى خاصة بتعنيف كبار السن”.

وتعليقا على هذه الأرقام، يقول القاضي سيف حاتم قاضي الأحوال الشخصية في محكمة استئناف ديالى إن “جائحة كورونا ساهمت في تفاقم الخلافات الأسرية نظرا لملازمة العائلات للمنازل والأزمة الاقتصادية الصعبة التي رافقتها بسبب توقف الكثير من الأعمال، حيث تزايد العنف ضد النساء، وتصاعدت التحذيرات من اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية في حال مكوث الناس لفترات طويلة في المنزل إذ تعرضت النساء والأطفال لعنف أكثر مما كان من السابق”.

ويوضح القاضي أن “العنف ضد الأطفال تظهر آثاره الوخيمة خلال السنوات القادمة فمن االمتوقع وقوع اضطرابات نفسية وانحرافات سلوكية قد تصل بهم إلى ارتكاب جرائم ومن أخطرها تعاطي المخدرات”، لافتا إلى أن “جميع حالات العنف الأسري التي وردت إلى المحكمة لم تكن خطيرة وإنما كانت الشكاوى عن السب والشتم واعتداءات جسدية وسحجات وشكاوى تتعلق بالأطفال”.

ويلفت القاضي إلى ان “هذا الارتفاع في عدد الدعاوى القضائية بسبب آثار جائحة كورونا وتبعاتها السلبية وكذلك بسبب التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي أو دواعي اقتصادية أو مشاكل أسرية أخرى”، مشيرا الى أن “التقاليد الاجتماعية والمخاوف الأخرى قد تمنع بعض النساء من إقامة دعاوى قضائية ضد أزواجهن خوفا من ردود الأفعال الانتقامية أو التشدد”.

وأكد أن “العنف الأسري لم يتوقف على عنف الأزواج ضد زوجاتهم بل العكس حيث سجلت حالات عنف زوجات بحق أزواجهن بالإضافة الى عنف الآباء ضد أبنائهم وبالعكس وقد سجلت مديرية الأسرة والطفل (العنف الاسري) 768 دعوى عام 2019 و735 دعوى عام2020 و1361 عام2021 و985 عام 2022 في ديالى”.

ويرى القاضي أن “أسباب تنامي أو انتشار ظاهرة العنف الأسري قبل الجائحة تعود إلى الوضع الاقتصادي العام والركود بعد 2014 وهجوم عصابات داعش الإرهابية إضافة إلى أن هناك دورا سلبيا لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة , فمثلا عندما تحدث حالة انتحار في إحدى القرى نلاحظ أن مئات المواقع تقوم بالنشر والترويج للخبر بشكل سلبي وبكافة التفاصيل مما يشجع على تكرار هكذا حالات”.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اصدر بيانا في 10/1/2021 يتضمن تشكيل محكمة متخصصة بالنظر بقضايا العنف الأسري إضافة الى أعمالها يكون مقرها في مركز لكل منطقة استئنافية.

من جهتها، تقول القاضية سيماء نعيم عويد المختصة بقضايا العنف الأسري في محكمة استئناف بغداد الكرخ إن “العنف الأسري هو أي إيذاء بدني أو نفسي يتعرض له أي فرد من أفراد الأسرة بناء على ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية الأسري من زوج أو وزوجة او أولاد او أي فرد تربطهم صلة القرابة ويسكنون معا ورغم انه لا يوجد نص قانوني دقيق حدد من هم مشمولون بالعنف الأسري لكن استقر الرأي أنهم افراد الأسرة وأطرافها”.

وتضيف القاضية إن “عدم تحديد او ترك الباب مفتوحا لتحديد أفراد الأسرة لم يصعب الإجراءات على المحكمة لأننا ننظر كقضية حتى تنظرها المحكمة لان الأسرة وأطرافها ليس من الصعب تحديدهم او درجة القرابة لأهل الزوج والزوجة، لذا نتحدث عن الأمور التي تخص الأسرة نفسها كقضايا الحضانة مثلا لاسيما بعد انتهاء العلاقة الزوجية فليس من الصعوبة على قاض أو أي شخص قانوني تحديد الأشخاص المشمولين بقضايا العنف الأسري”.

وتتحدث عن حالات العنف الأسري خلال فترة كورونا وما بعدها قائلة إن “النسبة ازدادت نسبيا واحتجاز الأسر بداعي الحجر الصحي أثر على سلوكهم إلا ان الإجراءات ذاتها تتخذ في المحكمة، لم تختلف من جهة البحث الاجتماعي او الضباط المختصين في بذل الجهد، علما أن الضابطات من المختصات بالبحث الاجتماعي والنفسي”.

وتفضل القاضية “وجود نصوص عقابية خاصة بالعنف الأسري كون القانون المطبق هو قانون العقوبات العراقي”، لافتة إلى أن “أهمية هذي المحكمة تكمن في خصوصية دعاواها حيث تنظر بشكل يختلف عن باقي الدعاوى في مكاتب المكافحة ومراكز الشرطة التي تبحث في النقاط المشتركة لأطراف الدعوى دائما ما تكون بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية وما مر به البلد حيث لا يصل للصلح إلا بعد ضغوط”.

]]>

ما أسباب التعاقد مع طيارين مصريين لقيادة طائرة الكاظمي لأمريكا ..



الخطوط الجوية العراقية تُجيب

https://altaghier.tv/2022/09/22/%d9%85%d8%a7-%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%b9-%d8%b7%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7/

Thu, 22 Sep 2022 12:36:01 +0000

https://altaghier.tv/?p=495448

كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم الخميس، سبب استخدام طيارين مصريين لقيادة الطائرة الرئاسية التي نقلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر مسؤول في الشركة، ان “استخدام طيارين مصريين لقيادة الطائرة الرئاسية التي نقلت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح وهو استخدام فقط طيارين اثنين مصريين بالإضافة إلى اثنين عراقيين، وهذا بسبب ان المسافة بعيدة ويحتاج الطيار الى راحة خلال الرحلة”.

وبين ان “هذه الحالة يتم استخدامها فقط في رحلات الطائرة الرئاسية التي تتوجه الى مسافات طويلة، وهي ليست المرة الأولى التي يُستخدم فيها الطيارون المصريون ببعض رحلات الطائرة الرئاسية، خاصة ان العراق متعاقد وبشكل رسمي مع عدد من الطيارين المصريين لسد الحاجة عند الضرورة”.

ومنذ يوم أمس الأربعاء تداولت وسائل إعلام محلية ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة بتاريخ 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقضي بتكليف طيارين مصريين اثنين لقيادة الطائرة الرئاسية في رحلتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أثار استغراب المتابعين للخبر حيث تساءل العديد منهم عن سبب إتخاذ مثل هذا الإجراء في حين يوجد العديد من الطيارين العراقيين الأكفاء لتولي هذه المهمة.

]]>

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناة التغيير الفضائية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قناة التغيير الفضائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).