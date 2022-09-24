مسؤولون أمريكيون: واشنطن حذرت موسكو بشكل سري من استخدام النووي منذ أشهر

2022/09/24 | 05:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بشكل سري منذ أشهر عديدة ماضية أنه ستكون هناك عواقب إذا اختارت موسكو استخدام السلاح النووي.

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