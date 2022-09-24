2022/09/24 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما قدرت أعداد المتابعين عبر البث المرئي لجنازة الملكة إليزابيث الثانية قبل نحو أسبوع بأربعة مليارات نسمة.اصطفت على جانبي طرقات العاصمة البريطانية حشود من البريطانيين وغير البريطانيين قدرت أعدادهم بمئات الألوف، بأجيالهم وأعراقهم وألوانهم المختلفة، تابعوا بصبر ملفت المسير البطيء للموكب المهيب، منذ بدايته في كنيسة ويستمينستر، وحتى انتهاء مراسم الدفن في قلعة ويندسور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كان ياماكان.. هناك ملكة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كان ياماكان.. هناك ملكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).