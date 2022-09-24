2022/09/24 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل يدمر لقاح كورونا المناعة الطبيعية؟ وهل تنبأ "ذا سيمبسونز"؟ بتاريخ وفاة الملكة إليزابيث؟ وهل ألقي القبض على إمام باكستاني بسبب صلاة الاستسقاء؟

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