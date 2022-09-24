الصحة تصدر بياناً بشأن تصريحات منسوبة لوزيرها

2022/09/24 | 08:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، بشأن تصريحات منسوبة لوزيرها هاني موسى العقابي.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تنفي ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريح منسوب لوزير الصحة حول منح لقب (الدكتور) فقط لمن اكمل الدكتوراه في مجال أختصاصه حصرا، لطبيب الاسنان والصيدلاني والطبيب العام قبل الحصول على التخصص ولايحق لهم كتابة تعبير (لدكتور) في الباجات التعريفية"، مؤكدة أن "الوزير لم يصرح بهذا الكلام ولم يضمن بكتاب رسمي صادر عن الوزارة". ودعا البيان "وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الاخبار غير الصحيحة خدمة للصالح العام".

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