الاسترليني يواصل التراجع ويقترب من أدنى مستوى في تاريخه

2022/09/24 | 08:46 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجع الجنيه الاسترليني اليوم إلى ما دون 1.10 دولار مقاربا أدنى مستوى في تاريخه، في ظل حزمة تدابير أعلنتها الحكومة لمكافحة التضخم، أثارت مخاوف المستثمرين حول وضع المالية العامة البريطانية في وقت يتجه الاقتصاد نحو الركود.

وفي مواجهة دولار يستفيد من صمود الاقتصاد الأمريكي ومن كونه عملة ملاذا، تراجع الجنيه الاسترليني 2.56 في المائة إلى 1.0972 دولار قرابة الساعة 14,25 ت غ، وهو مستوى لم يبلغه منذ 1985 حين سجل 1.0520 دولارا، أدنى مستوى في تاريخه، بحسب "الفرنسية".

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