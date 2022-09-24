بسبب تحدي على تيك توك.. شاهد كيف سرق لصوص سيارات بسلك شاحن

2022/09/24 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب تحدي غريب على موقع "تيك توك" عبارة عن سرقة أكبر عدد من سيارات "كيا" في وقوع عدد من حوادث السرقة، الأمر الذي أثار حالة من القلق.

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