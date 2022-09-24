2022/09/24 | 09:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلاروسيا تحظر تصدير الحبوب من أراضيها لمدة نصف سنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/24 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلاروسيا تحظر تصدير الحبوب من أراضيها لمدة نصف سنة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلاروسيا تحظر تصدير الحبوب من أراضيها لمدة نصف سنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).