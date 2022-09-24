المركزي العراقي يبيع نحو مليار دولار الاسبوع الماضي

2022/09/24 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت بيانات نافذة بيع العملة في البنك المركزي العراقي، عن قيام البنك ببيع نحو مليار دولار خلال الاسبوع الماضي.

ووفقا للبيانات، التي اطلعت عليها (بغداد اليوم)، "باع البنك المركزي خلال الاسبوع الماضي للأيام الاربعة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاثنين ولغاية الخميس بمقدار 983 مليوناً و657 الفاً و 141 دولاراً ".

وتشير النافذة الى أن "البيع كان بمعدل يومي بلغ 245 مليوناً و914 الفاً و285 دولاراً، مرتفعا بمقدار 1.86% عن الاسبوع الذي سبقه".

وبحسب البيانان، "فقد كانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي في يوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 261 مليوناً و21 ألفاً و 884 دولاراً".

"فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيها المبيعات 229 مليوناً و 689 ألفاً و255 دولاراً"، بحسب الجداول في النافذة.

وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.

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