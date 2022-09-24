خبراء: كورونا يرتبط بأمراض مزمنة لدى الأطفال

2022/09/24 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذر مجموعة من الخبراء الصحيين من أن الإصابة بفيروس كورونا يتسبب في إصابة الأطفال بأمراض مزمنة، وفقا لما جاء في صحيفة ذا صن البريطانية.ووجدت الدراسة أن الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا […]

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