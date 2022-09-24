2022/09/24 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، وتراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى في 20 عامًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار الدولار لأعلى مستوى خلال عقدين المركز الخبري الوطني.

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