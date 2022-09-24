"ملكة السماء".. صور التجهيزات الأخيرة للطائرة الرئاسية المصرية

2022/09/24 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت الطائرة الرئاسية المصرية الجديدة مراحلها الأخيرة من خلال عملية طلاء جسمها الخارجي قبل تسليمها إلى القاهرة بصفة رسمية.

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