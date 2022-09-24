توضيح من الصحة بشأن تصريح منسوب لوزيرها

2022/09/24 | 09:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت، توضيحا بشأن تصريح منسوب لوزيرها يخص منح لقب “الدكتور”.

وذكر بيان للصحة أنها “تنفي ماتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريح منسوب لوزير الصحة حول منح لقب “الدكتور” فقط لمن أكمل الدكتوراه في مجال اختصاصه حصرا، لطبيب الاسنان والصيدلاني والطبيب العام قبل الحصول على التخصص ولايحق لهم كتابة تعبير “الدكتور” في الباجات التعريفية”.

وأضافت الوزارة وفقا لبيانها، أن “الوزير لم يصرح بهذا الكلام ولم يضمن بكتاب رسمي صادر عن الوزارة”.

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