2022/09/24 | 10:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرافدين: منح قروض لإنشاء وتأهيل مشاريع استثمارية وسكنية » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 10:11

واع/

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