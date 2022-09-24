إحالة جريمة مقتل المهندس سعد الحلي وعائلته إلى فرق القضايا الغامضة بفرنسا

2022/09/24 | 10:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة العدل الفرنسية، تولي فرقاً متخصصة في “فك طلاسم القضايا الغامضة” التحقيق بقضية مقتل أسرة بريطانية من أصل عراقي، وراكب دراجة فرنسي في جبال الألب عام 2012.

وقُتل المهندس البريطاني، العراقي المولد، سعد الحلي وزوجته إقبال ووالدتها سهيلة العلاف بالرصاص في سيارتهم في أيلول/ سبتمبر 2012 بالقرب من قرية تشيفالير قي شرق فرنسا حيث كانوا يقضون عطلة في الريف الفرنسي.

وقُتل بالرصاص أيضا الفرنسي سيلفا موليه الذي تصادف مروره بدراجته خلال إطلاق النار.

وكانت القضية قد لاقت اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام البريطانية في ذلك الوقت، وتتبع المحققون الفرنسيون على مدى السنوات خيوطا عدة في محاولة الوصول إلى الجاني من بينها احتمال وجود نزاع أسري حول أمور مالية وطبيعة عمل الحلي في مجال الأقمار الصناعية.

وحاول الجاني أيضا قتل ابنة الأسرة الشابة بعد أن نفدت ذخيرته بأن ضربها على وجهها.

واختبأت شقيقتها الصغرى تحت ساقي وملابس والدتها القتيلة على المقعد الخلفي للسيارة.

والفتاتان هما الشاهدتان الوحيدتان.

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