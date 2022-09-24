الصحة العراقية توضح حول منح لقب “الدكتور”

2022/09/24 | 10:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، توضيحاً حول منح لقب “الدكتور”

وقالت في بيان، إنها تنفي ماتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريح منسوب لوزير الصحة حول منح لقب “الدكتور” فقط لمن أكمل الدكتوراه في مجال اختصاصه حصريا، لطبيب الأسنان والصيدلاني والطبيب العام قبل الحصول على التخصص ولا يحق لهم كتابة تعبير “الدكتور” في الباجات التعريفية.

وأكدت أن الوزير لم يصرح بهذا الكلام ولم يضمن بكتاب رسمي صادر عن الوزارة.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتأكد من المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الأخبار غير الصحيحة خدمة للصالح العام.

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