2022/09/24 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع مساعدة وزير الخارجيَّة الأمريكيّ لشُؤُون الشرق الأوسط السيّدة باربرا ليف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة والتعاون بين البلدين، وتطورات الأحداث السياسيَّة في العراق، وأهميَّة إيجاد الحلول ضمن مُبادرات تنسجم مع المرحلة المُقبلة ومتطلباتها وتسهم في تجاوز الأزمة، كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترَك.

بدورها، أعربت السيّدة ليف عن إستمرار دعم بلادها للعراق ، والعمل على تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، مُؤكَّدةً أهمَّية تعزيز الحوار الوطنيّ بين القادة العراقيين؛ لتجاوز الأزمة التي تعاني منها البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيويورك.. وزير الخارجية يلتقي مساعدة نظيره الأميركي لشؤون الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيويورك.. وزير الخارجية يلتقي مساعدة نظيره الأميركي لشؤون الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).