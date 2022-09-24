حكومة السوداني ما تزال بين غرف المفاوضات المغلقة.. والحقيبتان الأمنيتان أبرز ملامحها

2022/09/24 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي جمال عبد الحسن، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن تشكيل حكومة مرشح الاطار محمد شياع السوداني، مبينا ان توافقات مبدئية حول الوزارات الامنية.وقال عبد الحسن لـ ( بغداد اليوم)، ان "الاطار في كل اجتماعاته لم يتطرق الى ملف الكابينة الوزارية اي طرح اسماء لشغل الوزارات سواء اكانت سيادية او خدمية او حتى امنية وسلط جهوده في اطار معالجة الانسداد السياسي ودفع الامور للامام من ناحية اعادة جلسات مجلس النواب وتقديم السوداني كمرشح لتشكيل الحكومة".واضاف، ان "هناك توافقا مبدئيا بين اقطاب الاطار التنسيقي حيال منح الوزارات الامنية في الحكومة القادمة لشخصيات مستقلة وهذا الامر ستحسمه المباحثات مع القوى السياسية بعد تجاوز مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة".واشار الى ان "تقدما في الحوارات بين الاطار وبقية القوى السياسية سواء اكانت سنية او كردية ربما سيتم جزء منها بداية الاسبوع القادم"، مؤكدا أن "الجميع يؤمن باهمية الحوار وانهاء الانسداد السياسي ودفع الحراك تشكيل الحكومة للامام".

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