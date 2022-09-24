2022/09/24 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي تشهدها إيران بعد موت مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، إلى 35، وفقًا لوسائل إعلام حكومية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات إيران إلى أكثر من 30 وسط تضارب حول الأرقام) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات إيران إلى أكثر من 30 وسط تضارب حول الأرقام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).