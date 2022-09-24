الرافدين: منحنا قروضا لانشاء وتأهيل مشاريع استثمارية وسكنية

2022/09/24 | 10:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض لبناء وإنشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات .

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه “تم تمويل عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض من اجل انجاز مشاريعهم وتهيئه الأرضية المناسبة لاستكمال مراحل تأهيلها”.

ودعا المصرف، المستثمرين الراغبين بالحصول على التمويل إلى “زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض”.

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